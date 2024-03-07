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Какой штраф предусмотрен за моргание "дальним светом", предупреждающим о "засаде" ГИБДД

В ГИБДД пригрозили штрафами за моргание дальним светом и аварийкой

1:13
Авто

Каждый водитель знает, как предупредить других участников дорожного движения о присутствии автомобилей ДПС на трассах. Просто нужно дважды моргнуть дальним светом, чтобы водители на встречной полосе поняли, что впереди "пост".

В ГИБДД пригрозили штрафами за моргание дальним светом и аварийкой
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Однако, как сообщил представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru, такое действие может быть рассмотрено как нарушение правил дорожного движения. Согласно статье 12.20 КоАП Российской Федерации, за неправильное использование световых приборов водителю может быть наложен штраф в размере 500 рублей.

Такое же наказание ожидает за езду без активированных дневных ходовых огней или ближнего света фар в дневное время. Для регистрации таких нарушений теперь применяются дорожные камеры. Интересно, что для внедрения этих дополнительных функций не требовалось устанавливать новое оборудование.

Оказалось, что достаточно обучить нейронную сеть для эффективного использования этого функционала.

Кроме того, использование аварийной сигнализации в качестве знака благодарности на дороге также может привести к наложению штрафа в 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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