Можно просто испортить двигатель, если неправильно промывать форсунки + еще 3 фактора

Четыре фактора, способные навредить мотору и даже сломать его

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Причиной износа двигателя автомобиля может стать неправильное выполнение необходимых процедур, способных продлить срок службы дорогостоящих компонентов и агрегатов. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью для издания "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Родионов отметил, что многие владельцы автомобилей игнорируют необходимость регулярной чистки дросселя. Засорение дросселя может привести к нестабильной работе автомобиля, затрудненному запуску в холодную погоду, глохновению или даже полной невозможности запуска. Это в свою очередь сокращает срок службы двигателя.

Также Родионов подчеркнул, что изношенные свечи могут негативно сказаться на работе двигателя, приводя к потере мощности из-за неполного сгорания топлива. Это может привести к плохому запуску и излишнему расходу топлива. Необходимо помнить, что неполностью сгоревшее топливо оставляет отложения в цилиндрах, которые затем попадают в масло, разжижая его и ухудшая смазывающие свойства. Это приводит к сокращению срока службы двигателя.

Еще одной важной процедурой, которую необходимо проводить каждые 40 тысяч километров пробега, является промывка форсунок. Недостаточное смачивание топливом форсунки может ухудшить качество топливовоздушной смеси и вызвать неправильную работу двигателя, что в свою очередь может привести к потере динамики автомобиля.

В случае, если форсунка начинает переливать топливо, могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до гидроудара.

Если водитель не заменяет воздушный фильтр вовремя, это также может привести к снижению мощности автомобиля и увеличению расхода топлива. Однако наиболее серьезной проблемой является ускоренный износ двигателя в результате действия грязи и пыли на металлические детали двигателя как абразивного материала.