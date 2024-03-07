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Быстрое освобождение от содержание спирта в крови: многим не понравится, но это единственный для водителей

Как быстро протрезветь перед тем, как сесть за руль

1:50
Авто

Вождение в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, и исключений здесь недопустимо. За такое нарушение предусмотрено лишение водительских прав на два года, наложение штрафа в размере 30 000 рублей, а для рецидивистов возможно возбуждение уголовного дела. Однако иногда приходится садиться за руль на следующий день после праздничного застолья. Врач-нарколог в интервью для портала njcar.ru, поделился способом быстрого вывода алкоголя из организма.

Как быстро протрезветь перед тем, как сесть за руль
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

В сети интернета часто встречаются некорректные или даже опасные для здоровья рекомендации. Например, некоторые люди предлагают использовать нашатырный спирт для борьбы с опьянением. Но стоит отметить, что аммиак, основной компонент нашатырного спирта, является крайне токсичным веществом. Кроме того, степень опьянения от применения этого вещества не уменьшается: уровень алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе остается неизменным.

На различных форумах можно найти множество советов о том, что промывание желудка может помочь избавиться от опьянения. Однако этот метод не ускорит процесс вывода алкоголя из организма, который уже находится в крови. Более эффективным вариантом может быть прием активированного угля или сорбентов.

Тем не менее, ни один из этих способов не поможет быстро протрезветь. В среднем, организму требуется от 12 до 14 часов, чтобы полностью очиститься от алкоголя. Единственным способом быстрого снижения концентрации спирта в крови является пребывание в стационаре с использованием капельницы, но этот метод подходит далеко не всем. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя вечером, если на следующее утро планируется управление автомобилем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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