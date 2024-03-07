Быстрое освобождение от содержание спирта в крови: многим не понравится, но это единственный для водителей

Как быстро протрезветь перед тем, как сесть за руль

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Вождение в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, и исключений здесь недопустимо. За такое нарушение предусмотрено лишение водительских прав на два года, наложение штрафа в размере 30 000 рублей, а для рецидивистов возможно возбуждение уголовного дела. Однако иногда приходится садиться за руль на следующий день после праздничного застолья. Врач-нарколог в интервью для портала njcar.ru, поделился способом быстрого вывода алкоголя из организма.

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В сети интернета часто встречаются некорректные или даже опасные для здоровья рекомендации. Например, некоторые люди предлагают использовать нашатырный спирт для борьбы с опьянением. Но стоит отметить, что аммиак, основной компонент нашатырного спирта, является крайне токсичным веществом. Кроме того, степень опьянения от применения этого вещества не уменьшается: уровень алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе остается неизменным.

На различных форумах можно найти множество советов о том, что промывание желудка может помочь избавиться от опьянения. Однако этот метод не ускорит процесс вывода алкоголя из организма, который уже находится в крови. Более эффективным вариантом может быть прием активированного угля или сорбентов.

Тем не менее, ни один из этих способов не поможет быстро протрезветь. В среднем, организму требуется от 12 до 14 часов, чтобы полностью очиститься от алкоголя. Единственным способом быстрого снижения концентрации спирта в крови является пребывание в стационаре с использованием капельницы, но этот метод подходит далеко не всем. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя вечером, если на следующее утро планируется управление автомобилем.