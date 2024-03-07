5 секретов правильного заполнения протокола, которые могут спасти ваши права от автоинспектора

Адвокат Аксенов объяснил, как водителю корректно заполнить протокол ГИБДД

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Подумайте о времени, которое требуется для просмотра документа, когда инспектор предлагает вам протокол. Будем честны: большинство подписывает его, по сути, не заглядывая. Это может привести к необоснованным штрафам или даже лишению прав.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Однако правильно заполнить протокол — дело простое, если вы знаете, что искать и что писать.

Существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Согласие на сопровождение в патрульной машине . Хотя отказать вам можно, это не повлечет за собой юридической ответственности. Тем не менее, с установленными видеорегистраторами в патрульных машинах можно быть уверенным, что вас будут обращаться корректно.

. Хотя отказать вам можно, это не повлечет за собой юридической ответственности. Тем не менее, с установленными видеорегистраторами в патрульных машинах можно быть уверенным, что вас будут обращаться корректно. Внимательное прочтение протокола . Это может предотвратить множество проблем. Лучше заранее ознакомиться с бланком протокола и убедиться, что все необходимые пункты заполнены корректно, включая дату, время, данные инспектора, место и время нарушения, а также ваши объяснения.

. Это может предотвратить множество проблем. Лучше заранее ознакомиться с бланком протокола и убедиться, что все необходимые пункты заполнены корректно, включая дату, время, данные инспектора, место и время нарушения, а также ваши объяснения. Подписание протокола . Отказ от подписи не избавит вас от наказания, но может лишить возможности выразить свою позицию. Если вы собираетесь обжаловать штраф, важно ясно изложить свои аргументы в протоколе.

. Отказ от подписи не избавит вас от наказания, но может лишить возможности выразить свою позицию. Если вы собираетесь обжаловать штраф, важно ясно изложить свои аргументы в протоколе. Заполнение всех граф . Необходимо избегать пустых мест в протоколе, чтобы не давать возможность инспекторам вносить туда недостоверные данные.

. Необходимо избегать пустых мест в протоколе, чтобы не давать возможность инспекторам вносить туда недостоверные данные. Проверка корректности ваших данных. Иногда инспекторы могут указать неправильный адрес, что может привести к серьезным последствиям, включая лишение прав.

Соблюдение этих моментов может помочь избежать неприятностей при оформлении протокола.