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5 секретов правильного заполнения протокола, которые могут спасти ваши права от автоинспектора

Адвокат Аксенов объяснил, как водителю корректно заполнить протокол ГИБДД

1:38
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Подумайте о времени, которое требуется для просмотра документа, когда инспектор предлагает вам протокол. Будем честны: большинство подписывает его, по сути, не заглядывая. Это может привести к необоснованным штрафам или даже лишению прав.

Адвокат Аксенов объяснил, как водителю корректно заполнить протокол ГИБДД
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Однако правильно заполнить протокол — дело простое, если вы знаете, что искать и что писать.

Существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

  • Согласие на сопровождение в патрульной машине. Хотя отказать вам можно, это не повлечет за собой юридической ответственности. Тем не менее, с установленными видеорегистраторами в патрульных машинах можно быть уверенным, что вас будут обращаться корректно.
  • Внимательное прочтение протокола. Это может предотвратить множество проблем. Лучше заранее ознакомиться с бланком протокола и убедиться, что все необходимые пункты заполнены корректно, включая дату, время, данные инспектора, место и время нарушения, а также ваши объяснения.
  • Подписание протокола. Отказ от подписи не избавит вас от наказания, но может лишить возможности выразить свою позицию. Если вы собираетесь обжаловать штраф, важно ясно изложить свои аргументы в протоколе.
  • Заполнение всех граф. Необходимо избегать пустых мест в протоколе, чтобы не давать возможность инспекторам вносить туда недостоверные данные.
  • Проверка корректности ваших данных. Иногда инспекторы могут указать неправильный адрес, что может привести к серьезным последствиям, включая лишение прав.

Соблюдение этих моментов может помочь избежать неприятностей при оформлении протокола.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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