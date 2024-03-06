Какие отечественные автомобили могут быть названы самыми надёжными?

Автомобильный эксперт назвал самые надёжные российские автомобили

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Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал в интервью "РГ", какие современные отечественные автомобили можно назвать самыми надёжными.

Фото: Openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Во-первых, он назвал Lada Granta Cross. Преимущество этой модели является в усиленном инновационном пластиковом обвесом. Также более высокий клиренс позволяет сохранять подвеску, продлевать работу амортизаторов.

"Также он отметил Niva Travel. Они отметил. что это качественный внедорожник эконом-класса, единственный недостаток которого состоит в его "прожорливости" в смысле потребления топлива.

Касательно автомобиля Lada Vesta Житнухин отметил, что этот автомобиль оснащён качественными подушками безопасности и средствами комфорта в салоне: ABS, EBD, BAS.

Таким образом, отечественные автомобили сохраняют свои лучшие качества и после производственных сложностей 2022 года.