Женщины выбирают лучшие автомобили: какой стиль покорил их сердца?

Как женщины и мужчины выбирают лучшие автомобили года

0:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты проанализировали выборы лучших автомобилей последних пяти лет по версии женского и мужского жюри премии "Всемирный автомобиль года". Женщины, представляющие 75 стран мира, составляют жюри "Женского Всемирного автомобиля года", в то время как мужчины доминируют в основном жюри.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

В последние годы наблюдается различие во вкусах: некоторые автомобили, отмеченные женщинами, не получили одобрения от мужчин и наоборот. Например, в 2022 году Peugeot 308 был признан лучшим женским выбором, в то время как Hyundai Ioniq 5 покорил мужчин. Об этом сообщает 110km.ru.

Этот анализ позволяет лучше понять различия в предпочтениях автомобильных журналистов по всему миру.