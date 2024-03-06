Безумное снижение цен: Nissan Ariya становится доступнее на 6,000$

Nissan снижает цены на электрический кроссовер Ariya на тысячи долларов

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Nissan объявил о снижении цен на свой электрический кроссовер Ariya на сумму до $6,000 для модельного года 2024. Самая доступная версия Ariya Engage FWD 63-kWh теперь стоит от $39,590, что дешевле на $3,575 по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0

Более дорогие комплектации также получили существенное снижение цен, что делает Ariya более конкурентоспособным в рынке электромобилей. Ниссан не сообщает о каких-либо изменениях в модели для 2024 года, за исключением обновленных цен.