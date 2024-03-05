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Ford раскроет секреты Bronco во время солнечного затмения

8 апреля пройдет презентация нового Ford Bronco

0:54
Авто

В понедельник, 8 апреля 2024 года, солнечное затмение пройдет над Северной Америкой, совпадая с одним из множества мероприятий Ford Bronco Off-Roadeo для владельцев Bronco.

8 апреля пройдет презентация нового Ford Bronco
Фото: Wikipedia by Elise240SX is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания Ford также представит новую комплектацию Bronco. Траектория полной затмения включает в себя место проведения Bronco Off-Roadeo на ранчо Grey Wolf Ranch недалеко от Остина, Техаса.

Владельцы могут записаться на двухдневный опыт кемпинга за 1 995 долларов, включающий в себя участие в вождении вне дорог и пять приемов пищи. На этом событии Ford также представит Bronco Blackout Edition.

Количество мест ограничено. Если вы не являетесь владельцем Bronco, вы также можете наблюдать за солнечным затмением 8 апреля, следуя руководству NASA для оптимального времени и места наблюдения в разных частях страны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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