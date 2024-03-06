Как использование "ручника" может повредить ваш автомобиль: секреты эксперта

Ошибки при использовании механического стояночного тормоза: советы ГИБДД

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Представитель ГИБДД поделился важными советами относительно использования механического стояночного тормоза.

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Он обратил внимание на несколько распространенных ошибок, которые совершают водители при работе с этим механизмом. В частности, водителям необходимо следить за тем, чтобы ручной тормоз был полностью опущен перед началом движения, и не использовать его при входе в поворот, чтобы избежать повреждений тормозных систем и возможных ДТП.

Также важно избегать использования стояночного тормоза в условиях резких изменений температуры, а также регулярно обслуживать его для поддержания правильной работы.