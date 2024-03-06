Спустя время после визита в автосервис: почему ваше колесо все еще теряет давление?

Что делать, если колесо автомобиля постоянно спускается: советы эксперта из шиномонтажной мастерской

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Руководитель шиномонтажной мастерской раскрыл причины спуска колеса автомобиля и возможные методы их выявления и устранения.

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Он подчеркнул, что помимо очевидных проколов и порезов, которые могут быть обнаружены водно-мыльным методом, есть и скрытые проблемы, требующие более тщательного анализа. Эксперт рекомендует обращать внимание на мелкие предметы, проволоки или иголки, а также на состояние корда шины и боковин.

Также стоит проверить ниппель на предмет утечки воздуха. Если проблема не решается, необходимо обратиться к специалистам, чтобы избежать потенциальных опасностей на дороге.