Сокращение рынка новых автомобилей и рост цен: что ждет автолюбителей в 2024 году?

Тенденции автомобильного рынка в России: прогноз на 2024 год от эксперта

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Автоэксперт Антон Ганжа поделился своим прогнозом о тенденциях на российском автомобильном рынке.

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По его словам, рынок подержанных автомобилей останется стабильным, но рынок новых автомобилей начнет сокращаться из-за избытка машин у дилеров и роста процентных ставок.

Однако с середины весны 2024 года ожидается рост цен, вызванный традиционным пробуждением рынка после зимнего спада, а также ограничением параллельного импорта, что увеличит стоимость автомобилей.