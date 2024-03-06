Автоэксперт Антон Ганжа поделился своим прогнозом о тенденциях на российском автомобильном рынке.
По его словам, рынок подержанных автомобилей останется стабильным, но рынок новых автомобилей начнет сокращаться из-за избытка машин у дилеров и роста процентных ставок.
Однако с середины весны 2024 года ожидается рост цен, вызванный традиционным пробуждением рынка после зимнего спада, а также ограничением параллельного импорта, что увеличит стоимость автомобилей.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.