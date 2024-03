Раскрыты цены на электромобили в РФ: удивительные факты о самых доступных моделях

Спрос на электромобили в России остается низким, главным образом из-за высокой стоимости таких машин. Несмотря на появление более доступных моделей, таких как BYD Seagull или FAW Bestune NAT, их цены все еще остаются высокими для большинства покупателей.

Фото: Wikipedia by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0