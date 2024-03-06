Раскрыты цены на электромобили в РФ: удивительные факты о самых доступных моделях

Анализ доступности и цен на электромобили в России: почему спрос остается минимальным?

Спрос на электромобили в России остается низким, главным образом из-за высокой стоимости таких машин. Несмотря на появление более доступных моделей, таких как BYD Seagull или FAW Bestune NAT, их цены все еще остаются высокими для большинства покупателей.

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Например, даже с учетом скидок, цена за BYD Seagull составляет около 2 миллионов рублей, что все еще является значительной суммой. В то время как электромобили, такие как Volkswagen ID.3 или Honda e: NS1, предлагаются за более чем 3 миллиона рублей, делая их еще менее доступными для широкого круга потребителей.

Это свидетельствует о том, что необходимы дополнительные меры, чтобы сделать электромобили более доступными для российских потребителей и стимулировать спрос на них.