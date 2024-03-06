Стало известно, какие машины предпочитает российская молодежь

В ходе опроса, проведенного среди российских автовладельцев в возрасте до 35 лет в период с 2021 по 2024 годы, выяснилось, что японская Toyota является самой популярной маркой среди молодежи, с долей 15,6%.
На втором месте находится отечественная LADA, а на третьем — Nissan.
По модельному рейтингу выделяется российский автомобиль LADA Samara, который пользуется популярностью среди молодых автовладельцев, а также Ford Focus, Toyota Corolla, LADA 110 и LADA Kalina.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.