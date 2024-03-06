Стало известно, какие машины предпочитает российская молодежь

Какие автомобильные бренды и модели пользуются популярностью в России?

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В ходе опроса, проведенного среди российских автовладельцев в возрасте до 35 лет в период с 2021 по 2024 годы, выяснилось, что японская Toyota является самой популярной маркой среди молодежи, с долей 15,6%.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

На втором месте находится отечественная LADA, а на третьем — Nissan.

По модельному рейтингу выделяется российский автомобиль LADA Samara, который пользуется популярностью среди молодых автовладельцев, а также Ford Focus, Toyota Corolla, LADA 110 и LADA Kalina.