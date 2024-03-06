Не только шины: важные шаги подготовки автомобиля к весеннему периоду

Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне

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Важно подготовить автомобиль к каждому сезону, не ограничиваясь лишь заменой шин. Эксперт, интервьюированный порталом "ТСН24", поделился советами по правильной подготовке автомобиля к весеннему периоду.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Прежде всего, рекомендуется заменить моторное масло. Из-за колебаний температуры, характерных для зимы, снижается эффективность смазочных материалов. Также необходимо проверить уровень антифриза и тормозной жидкости, а также зарядить аккумулятор и установить новые щетки стеклоочистителя.

Эти элементы быстро изнашиваются при низких температурах. Важно также удалить реагенты с днища автомобиля, поскольку они могут негативно повлиять на состояние металла. Кроме того, перед наступлением теплого времени года необходимо провести диагностику подвески.