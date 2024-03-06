Почему ваше детское автокресло может быть опасным? ГИБДД раскрывает правила безопасности

В ГИБДД рассказали, что может спасти детей в автомобиле в случае ДТП

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Один из наиболее эффективных методов обеспечения безопасности детей в автомобиле – использование детских автокресел. При этом важно убедиться, что ремень безопасности, пристегнутый к ребенку, проходит через плечи и грудь, а не ограничивает шею, как подчеркнули в ГИБДД.

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Сотрудники Госавтоинспекции также отметили, что выбор автокресла должен быть индивидуальным, исходя из параметров роста и веса ребенка. Перед выездом на дорогу необходимо внимательно убедиться, что ребенок правильно закреплен и пристегнут в автокресле.

При этом в ГИБДД призывают водителей с детьми не забывать о наличии детей в машине и ехать более осторожно, строго соблюдая все правила дорожного движения. Особое внимание следует уделить скорости, учитывая погодные условия и состояние дорожного покрытия, утверждают представители ведомства.

По данным дорожной полиции, наиболее часто ДТП с участием детей происходят из-за нарушения очередности движения, несоблюдения дистанции и скоростного режима, выезда на встречную полосу, а также нарушения правил обгона, перестроения, сигнализации светофоров и дорожной разметки.