Весенний ужас: 5 главных ошибок в уходе за автомобилем

Автоэксперт провел анализ и назвал пять ошибок, которые весной совершают водители

Руководитель механического обслуживания в "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий поделился с журналистами Российской газеты о распространенных ошибках, которые многие водители делают весной. Одна из самых критических ошибок, которые автовладельцы могут совершить с наступлением весны, — это пренебрежение техническим обслуживанием своего автомобиля.

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Дважды в год (до и после зимы) автомобили требуют повышенного внимания к своему техническому состоянию, так как за сезон могут появиться различные неисправности и дефекты. Поэтому крайне важно регулярно проверять работу всех узлов и агрегатов, а также уровень жидкостей и состояние фильтров.

Вторая серьезная ошибка заключается в замене зимних шин на летние слишком рано. Некоторые водители игнорируют рекомендации, предоставленные ГИБДД, синоптиками и производителями. Последствия использования шин, не соответствующих сезону, напрямую сказываются на безопасности и управляемости автомобиля, поскольку шины являются основным элементом обеспечения сцепления с дорогой.

Третье важное замечание касается недостаточного внимания к дорожным условиям. Весной дождь и таящий снег делают дороги мокрыми и скользкими. Водителям необходимо адаптировать свой стиль вождения к изменяющимся условиям и учитывать возможность скользкого покрытия. Быстрая и агрессивная езда в таких условиях повышает риск аварий.

Четвертая ошибка — игнорирование ухода за кузовом автомобиля. Во время зимней эксплуатации автомобиль может быть покрыт слоем соли и грязи, что впоследствии может привести к коррозии, если не поддерживать регулярную мойку и не использовать специальные средства для защиты.

Пятая ошибка, которую стоит избегать после зимы — недостаточное внимание к состоянию радиатора. Важно проверить соты радиатора на наличие грязи, поскольку большое количество загрязнений, скопившихся во время зимы, может вызвать перегрев двигателя при повышении температуры.