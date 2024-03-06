Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигурист Энберт: юниоры были допущены на взрослый Кубок Первого канала из стратегических соображений
Фестиваль орлов состоится в Монголии с 9 по 10 марта
Эксперты рассказали, как выбрать ветеринарную страховку на домашнего питомца
Участник состава Team Falcons по CS2 Марко Snappi высказался о s1mple
Польза овсянки для снижения веса и здоровья: факты и советы
Как сделать авокадо мягче
Эксперт Владимир Косой назвал причины экономического роста России
В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году
Исследование: длительный COVID-19 усиливает похмелье

Автоэксперт Целиков: в РФ до середины года появится 50 новых авто

1:27
Авто

В первой половине 2024 года на российском рынке ожидается появление примерно 50 новых моделей автомобилей, как сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков на конференции "Автостат Оперативка" 5 марта.

Автоэксперт Целиков: в РФ до середины года появится 50 новых авто
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Целиков отметил, что за прошлый год было выпущено около 100 новых моделей, и этот тренд сохраняется и в текущем году.

Эксперт подчеркнул различия между китайскими, японскими и европейскими автопроизводителями, отметив, что китайские бренды чаще всего обновляют свои модельные ряды каждый или каждые два года.

Он также отметил, что определение новой модели может быть различным, особенно у китайских компаний, которые могут добавить новую приставку к названию модели или внести изменения, такие как добавление полного привода, что тоже считается новой моделью.

Согласно словам Целикова, жесткая конкуренция на китайском рынке вынуждает производителей быстро обновлять свои модельные линейки. Однако даже при таком быстром обновлении они успевают окупать разработку новых моделей.

Он также предположил, что на российском рынке возникнут проблемы с обеспечением запчастями для разнообразного модельного ряда автомобилей. Со временем производители могут столкнуться с необходимостью удерживать на рынке модели не только три года, но и четыре или пять, чтобы обеспечить постоянное наличие запасных частей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
Автоэксперт Целиков: в РФ до середины года появится 50 новых авто
Фестиваль орлов состоится в Монголии с 9 по 10 марта
Эксперты рассказали, как выбрать ветеринарную страховку на домашнего питомца
Участник состава Team Falcons по CS2 Марко Snappi высказался о s1mple
Польза овсянки для снижения веса и здоровья: факты и советы
Как сделать авокадо мягче
Эксперт Владимир Косой назвал причины экономического роста России
В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году
Исследование: длительный COVID-19 усиливает похмелье
Скопинский епископ Питирим рассказал о бесах-андроидах под видом инопланетян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников