Автоэксперт Целиков: в РФ до середины года появится 50 новых авто

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В первой половине 2024 года на российском рынке ожидается появление примерно 50 новых моделей автомобилей, как сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков на конференции "Автостат Оперативка" 5 марта.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Целиков отметил, что за прошлый год было выпущено около 100 новых моделей, и этот тренд сохраняется и в текущем году.

Эксперт подчеркнул различия между китайскими, японскими и европейскими автопроизводителями, отметив, что китайские бренды чаще всего обновляют свои модельные ряды каждый или каждые два года.

Он также отметил, что определение новой модели может быть различным, особенно у китайских компаний, которые могут добавить новую приставку к названию модели или внести изменения, такие как добавление полного привода, что тоже считается новой моделью.

Согласно словам Целикова, жесткая конкуренция на китайском рынке вынуждает производителей быстро обновлять свои модельные линейки. Однако даже при таком быстром обновлении они успевают окупать разработку новых моделей.

Он также предположил, что на российском рынке возникнут проблемы с обеспечением запчастями для разнообразного модельного ряда автомобилей. Со временем производители могут столкнуться с необходимостью удерживать на рынке модели не только три года, но и четыре или пять, чтобы обеспечить постоянное наличие запасных частей.