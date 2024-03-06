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Безумные скидки или ловушка?: как не стать жертвой мошенников при покупке авто из-за границы

Эксперт Амиров назвал признаки мошенничества при продаже машин с онлайн-аукциона

1:59
Авто

Граждане России имеют возможность приобретать подержанные зарубежные автомобили не только через официальных дилеров, но и через зарубежные онлайн-аукционы, с помощью посреднических фирм, которые берут на себя задачу выкупа и доставки товара в Россию. Однако за маской таких компаний часто скрываются мошенники, привлекающие потенциальных жертв слишком низкими ценами на машины.

Эксперт Амиров назвал признаки мошенничества при продаже машин с онлайн-аукциона
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Президент Союза автоэкспертов и оценщиков, Олег Амиров, разъяснил, какие признаки указывают на мошенническую сделку при покупке автомобиля на зарубежном онлайн-аукционе.

Необычно низкая цена

Если цена автомобиля значительно ниже рыночной (на 30-40%), это должно вызвать подозрение. Мошенники часто привлекают потенциальных покупателей именно низкими ценами.

Оплата услуг посредника криптовалютой

Требование оплатить услуги посредника в криптовалюте может свидетельствовать о нелегальной схеме. В законных сделках оплата происходит через расчетный счет, а у компаний, действующих законно, есть юридическое лицо. В противном случае вернуть деньги, если что-то пойдет не так, будет проблематично.

Эксперт также подчеркнул, что покупка автомобиля на зарубежном аукционе сопряжена с рисками, связанными с сложными схемами доставки и возможными проблемами качества товара. При выборе посреднической фирмы следует быть особенно внимательным и учитывать следующие факторы:

Репутация компании: оцените, как давно компания на рынке и какие у нее отзывы. Пользуйтесь услугами только проверенных и надежных компаний.

История автомобиля: учтите, что все автомобили на аукционах имеют историю страховых случаев и возможные дефекты. Поэтому важно тщательно изучить историю автомобиля перед совершением покупки.

Эксперт заключил, что важно помнить принцип "скупой платит дважды" и тщательно выбирать посредническую фирму для покупки автомобиля на зарубежном онлайн-аукционе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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