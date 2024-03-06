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Замороженные секреты: почему китайские автомобили потерпели поражение в холодную зиму

Автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз

1:55
Авто

Эта зима была отмечена необычными холодами, которые вызвали проблемы с запуском и электроникой автомобилей, особенно китайских. В условиях мороза "китайцы", включая электрокары, выявили различные неисправности: начиная от сложностей с запуском двигателя и заканчивая сбоем в отображении информации на дисплеях.

Автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Юрий Пархоменко из испытательной лаборатории и автоэксперт Егор Васильев отметили, что китайские автомобили не прошли испытания на устойчивость к холоду, необходимые для российских условий, что привело к замерзанию сенсорных панелей и другим проблемам. Среди неисправностей, которые проявились зимой, были сбои в работе системы климат-контроля, мультимедийных систем и автоматических устройств, а также замерзание стекол.

Специалисты также отметили, что китайские производители быстро адаптируются к требованиям рынка.

Максим Давиденко, глава отдела развития продуктов и услуг в ГК "Альфа-Лизинг", отмечает, что хотя китайские автоконцерны проводят испытания на устойчивость к холоду для своих автомобилей, многие электромобили всё еще испытывают проблемы при низких температурах. Эти проблемы не ограничиваются только китайскими автомобилями: в Америке также отмечено замедление зарядки и уменьшение запаса хода у автомобилей Tesla в холодную погоду.

Сергей Цыганов из "Дрома" отметил, что китайские заводы используют более дешевые и менее надежные компоненты, поэтому проблемы при низких температурах становятся еще более выраженными.

Зимой водители в основном жаловались на сбои в работе сенсорных панелей, мультимедийных систем, а также на ухудшение отопления салона и характеристик аккумуляторов.

Специалисты отмечают, что такие проблемы характерны не только для китайских автомобилей, так как многие электромобили страдают от снижения производительности в холодную погоду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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