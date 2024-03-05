За ту же цену: лучшие альтернативы китайским кроссоверам

Журнал "За рулем" рассмотрел альтернативы компактным SUV из Китая за примерно 3 млн рублей.
Одним из предложенных вариантов является Mazda CX-5 2019-2020 годов, надежный в эксплуатации, но с проблемами в дизельных модификациях.
Skoda Kodiaq также рассматривается, он крупнее и имеет надежные турбодизельные версии. Kia Sorento Prime с турбодизелем на 2,2 л и Volvo XC40 2019-2020 годов также в списке предложений, обе модели получили положительные отзывы экспертов.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.