За ту же цену: лучшие альтернативы китайским кроссоверам

Эксперты предложили 4 кроссовера по цене новых "китайцев"

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Журнал "За рулем" рассмотрел альтернативы компактным SUV из Китая за примерно 3 млн рублей.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Одним из предложенных вариантов является Mazda CX-5 2019-2020 годов, надежный в эксплуатации, но с проблемами в дизельных модификациях.

Skoda Kodiaq также рассматривается, он крупнее и имеет надежные турбодизельные версии. Kia Sorento Prime с турбодизелем на 2,2 л и Volvo XC40 2019-2020 годов также в списке предложений, обе модели получили положительные отзывы экспертов.