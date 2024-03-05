Бум автомобильных продаж в России: в феврале увеличились объемы продаж на 85%

Резюме: В феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 104 тыс. машин.
Лидером рынка стала марка Lada, увеличив продажи на 33%, за ней следуют Geely с ростом в 3,8 раза и Haval с ростом в 2,4 раза. Chery и Changan также показали значительный рост продаж.
Однако стоимость запчастей для отечественных автомобилей также выросла: цены на переднее крыло увеличились на 62,7%, на задние фонари — на 53%, на колесные диски — на 9,5%, на задние левые двери — на 14,1%, а на подушки безопасности — на 37,2%.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.