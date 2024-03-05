Исследование J. D. Power: самые идеальные авто. Лучшие и худшие бренды раскрыты

Компания J. D. Power опубликовала результаты ежегодного исследования Initial Quality Study, показывающие качество новых автомобилей на американском рынке. Лидерами стали марки Genesis, KIA и Hyundai, с самым низким показателем проблем на 100 автомобилей (PP100).
Также в пятерку лидеров вошли Porsche и Ford. Среди удачных моделей выделяются автомобили от Ford, Hyundai, Nissan, BMW и General Motors. Наиболее надежным автомобилем по мнению исследования стал Porsche 911, а наименее надежными оказались Land Rover, Jaguar и Volvo.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.