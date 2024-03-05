Бешеный спрос и неудачи: что стало с известными автомобилями

Эксперты издания focus2move представили рейтинг самых популярных автомобилей на мировом рынке за период с января по май текущего года.
Лидером остается японская Toyota Corolla, продажи которой составили 501 013 единиц, немного превышая показатель прошлого года.
На втором месте находится американский пикап Ford F-Series, а тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf. В ТОП-10 также вошли Honda Civic, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Honda CR-V и Chevrolet Silverado. Значительный рост продаж показал японский кроссовер Mazda CX-5, однако Ford Focus испытал сильное падение спроса.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.