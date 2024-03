Катастрофический старт для Alpine: топ-дизайнеры увольняются после провала Гран-при

После разочаровывающего выступления на Гран-при Бахрейне команда Формулы-1 Alpine объявила об уходе технического директора Мэтта Хармана и главы отдела аэродинамики Дирка де Бира.

Фото: openverse by 35mmMan is licensed under CC BY-NC 2.0