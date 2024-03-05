Катастрофический старт для Alpine: топ-дизайнеры увольняются после провала Гран-при

После разочаровывающего выступления на Гран-при Бахрейне команда Формулы-1 Alpine объявила об уходе технического директора Мэтта Хармана и главы отдела аэродинамики Дирка де Бира.
Оба руководителя решили покинуть команду, что побудило Alpine провести реструктуризацию технического оборудования. Команда представила новую трехступенчатую структуру, в которой Джо Бернелл назначен техническим директором (инженерия), Дэвид Уитер — техническим директором (аэродинамика), а Киарон Пилбим — техническим директором (производительность).
Такая реструктуризация призвана улучшить сотрудничество и повысить эффективность работы всех технических подразделений, а директор команды Бруно Фамин выразил оптимизм по поводу изменений.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.