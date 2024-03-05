Катастрофический старт для Alpine: топ-дизайнеры увольняются после провала Гран-при

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Руководители конструкторского бюро Alpine уходят после провала Гран-при Бахрейне

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После разочаровывающего выступления на Гран-при Бахрейне команда Формулы-1 Alpine объявила об уходе технического директора Мэтта Хармана и главы отдела аэродинамики Дирка де Бира.

Руководители конструкторского бюро Alpine уходят после провала Гран-при Бахрейне
Фото: openverse by 35mmMan is licensed under CC BY-NC 2.0

Оба руководителя решили покинуть команду, что побудило Alpine провести реструктуризацию технического оборудования. Команда представила новую трехступенчатую структуру, в которой Джо Бернелл назначен техническим директором (инженерия), Дэвид Уитер — техническим директором (аэродинамика), а Киарон Пилбим — техническим директором (производительность).

Такая реструктуризация призвана улучшить сотрудничество и повысить эффективность работы всех технических подразделений, а директор команды Бруно Фамин выразил оптимизм по поводу изменений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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