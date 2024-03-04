Автоэксперт Сажин: любителей громкой музыки в машине и тюнинга должны наказывать строже

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Проблема шумных водителей с громкими басами и отсутствием глушителей на автомобилях становится все более актуальной для горожан по всему миру. Шум от рева двигателей, скрипа тормозов, грохота выхлопных труб и громкой музыки не только вызывает раздражение у окружающих, но и создает дополнительный шумовой фон, нарушающий комфорт городской жизни.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Автомобильный эксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей поделился своим мнением о мерах, принимаемых в настоящее время для борьбы с этой проблемой и их эффективности.

По его словам, ранее не существовало практики применения правил в этой области, поскольку не было конкретных мер по борьбе с такими нарушениями.

"Это касается не только громкой музыки, но и всего тюнинга, включая дополнительные элементы, такие как дефлекторы на капоте. Эти изменения не влияют на безопасность дорожного движения — это всего лишь пластик. Однако любые изменения в конструкции автомобиля, не предусмотренные заводом-изготовителем, запрещены в соответствии с техническими нормами Европейского экономического союза и рассматриваются как неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", — подчеркнул он.

Сажин также отметил, что если водитель устанавливает мощную акустическую систему на заводскую проводку, то будут сгорать предохранители. Проблему можно решить, установив более мощные предохранители, но это лишь отложит проблему, так как музыка будет продолжать играть до тех пор, пока не выйдет из строя проводка, что может привести к поломке автомобиля. Но какое впечатляющее прощание с автомобилем — под громкую музыку и с пиротехническим шоу.

Он также пояснил, что для предотвращения повреждения заводской проводки от нагрузки часто устанавливают силовой кабель напрямую от аккумулятора. Если при проверке инспектор ГИБДД обнаруживает изменения, водителю выписывается требование о их устранении. Обычно на устранение отводится 10 суток. Если требование игнорируется, нарушитель может быть привлечен к дополнительной административной ответственности, вплоть до ареста на 15 суток.

"Что касается шума от выхлопной системы, то здесь нарушителей можно выявить только с помощью специальных измерительных устройств. Однако это не всегда возможно, особенно в случае с мотоциклистами. Эффективно сработает только при остановке транспортного средства и измерении уровня шума при вращении двигателя", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что подобные измерительные приборы должны соответствовать стандартам качества.

Также он напомнил, что любые изменения, например, установка скамейки на крышку багажника или занижение автомобиля с помощью бетонных блоков в салоне, также считаются нарушением и могут быть подвергнуты административной ответственности.