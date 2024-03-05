Пот, сигаретный дым и просроченные продукты: как перейти от неприятных запахов к свежему воздуху в вашем авто

Как быстро убрать запах сигаретного дыма в салоне авто: поможет это средство из аптечки

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

В автомобильном салоне часто возникают неприятные запахи, особенно если автомобиль принадлежит курильщикам. Сигаретный дым может быть особенно упрямым, и даже дорогостоящие ароматизаторы и освежители воздуха иногда бессильны против него.

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Ситуация ухудшается, когда к этому добавляются другие неприятные запахи, такие как запах просроченных продуктов, запах пота на одежде и пропитанных предметах.

Однако проблему можно легко решить без специализированных средств. Одним из недорогих способов является использование активированного угля, который обычно есть в домашней или автомобильной аптечке.

Угольные таблетки следует измельчить до состояния порошка. Однако сам по себе уголь будет действовать не так эффективно. Желательно смешать его с молотым кофе и пищевой содой. Полученную смесь следует насыпать в мешочки, которые пропускают воздух, или разместить в обычных контейнерах.

Эти контейнеры с смесью следует расположить в нескольких местах в салоне автомобиля. Обычно восемь-десять часов достаточно, чтобы устранить все неприятные запахи.