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Пот, сигаретный дым и просроченные продукты: как перейти от неприятных запахов к свежему воздуху в вашем авто

Как быстро убрать запах сигаретного дыма в салоне авто: поможет это средство из аптечки

1:07
Авто

В автомобильном салоне часто возникают неприятные запахи, особенно если автомобиль принадлежит курильщикам. Сигаретный дым может быть особенно упрямым, и даже дорогостоящие ароматизаторы и освежители воздуха иногда бессильны против него.

Как быстро убрать запах сигаретного дыма в салоне авто: поможет это средство из аптечки
Фото: openverse by brownpau is licensed under CC BY 2.0

Ситуация ухудшается, когда к этому добавляются другие неприятные запахи, такие как запах просроченных продуктов, запах пота на одежде и пропитанных предметах.

Однако проблему можно легко решить без специализированных средств. Одним из недорогих способов является использование активированного угля, который обычно есть в домашней или автомобильной аптечке.

Угольные таблетки следует измельчить до состояния порошка. Однако сам по себе уголь будет действовать не так эффективно. Желательно смешать его с молотым кофе и пищевой содой. Полученную смесь следует насыпать в мешочки, которые пропускают воздух, или разместить в обычных контейнерах.

Эти контейнеры с смесью следует расположить в нескольких местах в салоне автомобиля. Обычно восемь-десять часов достаточно, чтобы устранить все неприятные запахи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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