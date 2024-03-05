Зачем на сиденьях авто установлены подголовники? Вовсе не для удобства: их нужно отрегулировать по-особому

Эксперты рассказали, зачем на сиденьях авто установлены подголовники

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Вероятно, многие водители и пассажиры обращали внимание на верхнюю часть сиденья автомобиля, где располагается так называемый "подголовник". Этот элемент мебели в автомобиле может иметь разные формы: он может быть интегрирован в спинку сиденья или представлен как отдельная подушка на выдвижных "ножках".

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Многие люди, даже опытные водители, часто предполагают, что подголовники служат только для увеличения комфорта во время поездки. Однако основная цель этих приспособлений совсем иная - они созданы для обеспечения безопасности в случае аварии.

Подголовники играют важную роль в предотвращении серьезных травм в случае столкновения. Когда другое транспортное средство въезжает сзади, голова пассажира в автомобиле автоматически наклоняется назад. Если не предусмотрена поддержка, это может привести к серьезным повреждениям, включая переломы позвоночника. Подголовники предназначены именно для предотвращения подобных травм.

Для максимальной эффективности подголовники следует правильно настроить. Они должны быть установлены так, чтобы затылок всегда опирался на них. Кроме того, желательно, чтобы подголовник находился на уровне макушки или даже немного выше.