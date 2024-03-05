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Секрет богатых водителей: как сократить расход топлива без ущерба для кошелька

С какой скоростью ездить, чтобы сэкономить больше горючего: секрет опытных водителей

1:11
Авто

Даже водители с высоким достатком предпочитают не тратить много топлива.

С какой скоростью ездить, чтобы сэкономить больше горючего: секрет опытных водителей
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако стоит избегать опасных методов экономии. Покупка дешевого, низкокачественного топлива — абсолютно неприемлемый вариант.

Необязательно отказываться от дальних поездок.

Вполне реально сократить расходы на топливо, продолжая заправлять автомобиль качественным горючим. Для этого достаточно следовать правильной технике вождения.

Способы экономии топлива Опытные водители давно поняли, что расход топлива минимален при скорости 60-90 километров в час. Диапазон достаточно широкий. Поэтому лучше выбрать определенную скорость в этом интервале и придерживаться ее на протяжении всего пути. Другими словами, движение должно быть равномерным.

Однако возникает вопрос: "Какую скорость следует поддерживать в городских условиях?" На улицах города обычно действуют ограничения скорости — до 60 километров в час.

С точки зрения экономии топлива, в городе рекомендуется двигаться со скоростью, приближенной к максимально допустимой. Однако безопасность всегда должна быть на первом месте, а экономия — уже на втором.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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