Открываем секрет: как сделать вашу приборную панель авто блестящей за 5 минут

Как отполировать панель приборов автомобиля: хитрость бывалых водителей

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Приборная панель салона автомобиля часто считается его "лицом". Пассажиры часто обращают внимание на эту часть салона и судят об ответственности и аккуратности водителя по ее состоянию. Поддержание чистоты приборной панели важно для обеспечения читаемости информации на спидометре и других дисплеях.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Многие водители считают, что удаление пятен и налета с приборной панели трудно. Однако есть простое и эффективное средство, которое справляется с этой задачей, придавая панели блеск.

Растительное масло, особенно оливковое, отлично справляется с этой задачей. Просто натрите стекло и щиток маслом, используя мягкую ткань, такую как салфетка из ворса. Такая ткань быстро впитает излишки масла и поможет полировать приборную панель, оставляя на стеклянной и пластиковой поверхности блеск.