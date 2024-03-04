Секреты долговечного двигателя: как правильно выбирать масло в зависимости от времени года

Многие водители считают, что замена моторного масла необходима только при пробеге. Однако опытные автомобилисты рекомендуют учитывать смену времен года.
Причина проста: в холодные периоды требуется использовать масло определенной консистенции, в то время как в жару подходит другой тип жидкости. Это связано с влиянием погодных условий на вязкость масла.
Каждый водитель должен помнить одно важное правило: зимой следует использовать более жидкое масло, а летом переходить на более густое. Поэтому с наступлением лета рекомендуется заменить масло на более густое, чтобы обеспечить надежную работу двигателя при высоких температурах.
Высокие температуры могут привести к разжижению масла. Если же масло изначально густое, оно сохранит необходимые характеристики даже в условиях жары, что обеспечит надежную работу двигателя.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.