Секреты долговечного двигателя: как правильно выбирать масло в зависимости от времени года

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Как не ошибиться с выбором моторного масла: важное правило, о котором нужно помнить водителям

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Авто

Многие водители считают, что замена моторного масла необходима только при пробеге. Однако опытные автомобилисты рекомендуют учитывать смену времен года.

Как не ошибиться с выбором моторного масла: важное правило, о котором нужно помнить водителям
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Причина проста: в холодные периоды требуется использовать масло определенной консистенции, в то время как в жару подходит другой тип жидкости. Это связано с влиянием погодных условий на вязкость масла.

Каждый водитель должен помнить одно важное правило: зимой следует использовать более жидкое масло, а летом переходить на более густое. Поэтому с наступлением лета рекомендуется заменить масло на более густое, чтобы обеспечить надежную работу двигателя при высоких температурах.

Высокие температуры могут привести к разжижению масла. Если же масло изначально густое, оно сохранит необходимые характеристики даже в условиях жары, что обеспечит надежную работу двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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