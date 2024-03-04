Не рискуйте: 3 шага перед запуском автомобиля, которые могут спасти жизнь

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Три действия, которые водитель должен каждый раз совершать перед началом движения

1:06
Авто

Обычно водители не выполняют никаких проверок перед тем, как садиться за руль.

Три действия, которые водитель должен каждый раз совершать перед началом движения
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако рекомендуется проверять состояние транспортного средства перед каждой поездкой, так как это может помочь заметить возможные неисправности и своевременно их устранить, предотвращая возможные аварии или проблемы на дороге.

Перед запуском двигателя автомобиля следует выполнить три простых процедуры.

  • Проверка поверхности кузова автомобиля: Проверьте наличие новых царапин, сколов или вмятин на поверхности машины. Это может указывать на то, что во время стоянки машина могла быть повреждена. Если обнаружены признаки мелкого ДТП, необходимо обратиться к сотрудникам ГАИ, прежде чем покидать место.
  • Проверка нижней части автомобиля: Осмотрите нижнюю часть машины, чтобы убедиться, что под ней нет луж. Это может свидетельствовать о серьезных неисправностях.
  • Проверка состояния покрышек: Перед тем как садиться в машину, убедитесь, что все шины нормальные и не спущены. Непроверка состояния шин перед движением может привести к непредвиденным аварийным ситуациям.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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