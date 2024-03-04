Не рискуйте: 3 шага перед запуском автомобиля, которые могут спасти жизнь

Обычно водители не выполняют никаких проверок перед тем, как садиться за руль.
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
Однако рекомендуется проверять состояние транспортного средства перед каждой поездкой, так как это может помочь заметить возможные неисправности и своевременно их устранить, предотвращая возможные аварии или проблемы на дороге.
Перед запуском двигателя автомобиля следует выполнить три простых процедуры.
Проверка поверхности кузова автомобиля: Проверьте наличие новых царапин, сколов или вмятин на поверхности машины. Это может указывать на то, что во время стоянки машина могла быть повреждена. Если обнаружены признаки мелкого ДТП, необходимо обратиться к сотрудникам ГАИ, прежде чем покидать место.
Проверка нижней части автомобиля: Осмотрите нижнюю часть машины, чтобы убедиться, что под ней нет луж. Это может свидетельствовать о серьезных неисправностях.
Проверка состояния покрышек: Перед тем как садиться в машину, убедитесь, что все шины нормальные и не спущены. Непроверка состояния шин перед движением может привести к непредвиденным аварийным ситуациям.
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