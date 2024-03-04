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В России выросли цены на премиальные летние шины

1:30
Авто

Цены на премиальные автомобильные шины в России выросли почти на треть за последний год. Если год назад средняя цена составляла 20 200 рублей, то сейчас она уже достигла 27 100 рублей. По мнению экспертов, как сообщают "Известия", это связано с тем, что российские производители шин, включая те, которые ранее находились под контролем иностранных компаний, сосредотачиваются, в основном, на производстве более дешевых моделей.

В России выросли цены на премиальные летние шины
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Также отмечается, что в настоящее время в некоторых случаях премиальные модели шин предлагаются только по предварительному заказу, что влияет на их конечную стоимость.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в России было продано 55 миллионов новых автомобильных шин, что на 15% больше, чем в 2022 году.

Эти данные включают в себя шины для всех типов транспортных средств — от легковых и легких коммерческих до грузовых. Значительный рост объясняется эффектом "низкой базы" — в 2022 году продажи шин были низкими из-за резкого роста цен.

В конце января стало известно, что бывший завод Bridgestone в Ульяновске будет вновь запущен в течение 2024 года. Компания S8 Capital, нынешний владелец завода, занимается поиском новых поставщиков сырья для производства шин. Также планируется изменить бренд шин и их дизайн.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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