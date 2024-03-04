Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая в истории пара черных дыр весит колоссальные 28 млрд солнечных масс
Стоимость биткоина превысила $66 тысяч впервые с 2021 года
Как снизить риск рака с помощью правильного питания: рекомендации экспертов
Россиянка выразила недовольство назойливым вниманием со стороны мужчин во время своего отпуска в Хургаде
Попугай Алекс признан самым умным среди всех домашних пернатых
Pronyx высказался после финала "Игр Будущего 2024"
Тренер Гладилин считает, что "Спартак" сыграл вничью с "Оренбургом" из-за недостатка концентрации
Густой домашний йогурт: только молоко и закваска
ERR: провал контрнаступления ВС Украины вызвал рост авторитета Путина и России
Как избежать ржавчины на вашем авто: эксперт выявляет 5 смертельных ошибок владельцев

Автоэксперт Иванский назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

1:29
Авто

Со временем каждый автомобиль начинает подвергаться воздействию ржавчины на его кузове. Однако, в некоторых случаях это происходит и из-за неправильных действий владельцев. Илья Иванский, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, выделил основные ошибки водителей, которые способствуют появлению коррозии.

Автоэксперт Иванский назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет
Фото: paintbullrepair. com/our-services/rustproofing-and-undercoating/

"Современные автомобили, в основном, обладают очень прочным и долговечным антикоррозийным покрытием. Даже китайские автомобили, которые ранее критиковались за быстрое появление ржавчины, сегодня нашли способы её предотвращения. Например, на российском рынке автомобили, такие как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas, показывают минимальную склонность к коррозии благодаря обработке производителей антикоррозийными покрытиями или гальванической оцинковкой.

Тем не менее, даже такая защита может быть нейтрализована неправильной эксплуатацией автомобиля. Основные ошибки владельцев, которые способствуют появлению ржавчины, включают в себя неправильное или нерегулярное мытьё автомобиля, особенно в периоды использования реагентов на дорогах, использование непрофессиональных средств для антикоррозийной защиты, а также неправильную подготовку к этому процессу. Длительная эксплуатация автомобиля во влажных условиях и непрофессиональное удаление повреждений лакокрасочного покрытия также могут способствовать появлению коррозии", — отметил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Автоэксперт Стрельников назвал машину, которую можно купить за семь зарплат
Торговцев женщинами в Испании задержали
BILD: ВСУ с трудом держат оборону вдоль водоёмов к западу от Авдеевки
NYT: США, Великобритания и Франция могут помогать Украине в наведении ракет на цели в тайне
Россиянка посетила Узбекистан и рекомендует быть внимательными в общении с привлекательными мужчинами
Политик Филиппо: Макрон очень бурно реагирует на унижения
Как победить паутинного клеща
Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich
Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников