Как избежать ржавчины на вашем авто: эксперт выявляет 5 смертельных ошибок владельцев

Со временем каждый автомобиль начинает подвергаться воздействию ржавчины на его кузове. Однако, в некоторых случаях это происходит и из-за неправильных действий владельцев. Илья Иванский, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh, выделил основные ошибки водителей, которые способствуют появлению коррозии.

"Современные автомобили, в основном, обладают очень прочным и долговечным антикоррозийным покрытием. Даже китайские автомобили, которые ранее критиковались за быстрое появление ржавчины, сегодня нашли способы её предотвращения. Например, на российском рынке автомобили, такие как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas, показывают минимальную склонность к коррозии благодаря обработке производителей антикоррозийными покрытиями или гальванической оцинковкой.

Тем не менее, даже такая защита может быть нейтрализована неправильной эксплуатацией автомобиля. Основные ошибки владельцев, которые способствуют появлению ржавчины, включают в себя неправильное или нерегулярное мытьё автомобиля, особенно в периоды использования реагентов на дорогах, использование непрофессиональных средств для антикоррозийной защиты, а также неправильную подготовку к этому процессу. Длительная эксплуатация автомобиля во влажных условиях и непрофессиональное удаление повреждений лакокрасочного покрытия также могут способствовать появлению коррозии", — отметил специалист.