Секрет скорости: как не заплатить штрафы за превышение скорости перед камерами

ГИБДД разгадывает тайну: как обойти камеры видеофиксации на дорогах

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Сотрудник ГИБДД раскрыл, что на российских дорогах установлены многочисленные камеры видеофиксации, но не все водители знают, как обойти их и избежать штрафов за превышение скорости.

Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

Существует "предельная скорость", официально прописанная в технических характеристиках каждого устройства, и для современных камер она составляет до 350 км/ч.

Однако подавляющее большинство автомобилей в России не могут развивать такие скорости, что означает, что камеры способны зафиксировать их движение.