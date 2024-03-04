Секрет скорости: как не заплатить штрафы за превышение скорости перед камерами

Сотрудник ГИБДД раскрыл, что на российских дорогах установлены многочисленные камеры видеофиксации, но не все водители знают, как обойти их и избежать штрафов за превышение скорости.
Существует "предельная скорость", официально прописанная в технических характеристиках каждого устройства, и для современных камер она составляет до 350 км/ч.
Однако подавляющее большинство автомобилей в России не могут развивать такие скорости, что означает, что камеры способны зафиксировать их движение.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.