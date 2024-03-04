Стало известно, как обмануть дорожные камеры и избежать штрафов

ГИБДД разоблачает хитрые способы ухода от дорожных камер: что делают водители

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Представитель ГИБДД раскрыл различные методы, которыми водители в России пытаются избежать штрафов от дорожных камер.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Одним из таких способов является внимательное следование за навигатором, который помогает определить местоположение камер и сбросить скорость перед ними.

Также некоторые водители используют искусственное "старение" номерных знаков, стирая часть краски для снижения их читаемости перед камерами. Однако подобные действия могут повлечь за собой серьезные наказания, включая штрафы до 5000 рублей и лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.