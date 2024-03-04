В ГИБДД рассекретили скорость, на которой камеры видефиксации не успевают сфотографировать нарушителя

На российских дорогах камеры могут фиксировать автомобиль движущейся со скоростью до 350 км/ч

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Тема быстрой езды и обхода штрафов всегда вызывала большой интерес. Появление камер видеофиксации сделало ее еще более актуальной.

Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области is licensed under CC BY 4.0

Многие автомобилисты хотели бы знать, с какими цифрами на спидометре можно спокойно проехать камеру без штрафа. Представитель ГИБДД рассказал подробности журналистам портала njcar. ru.

На российских дорогах действует множество камер видеофиксации, которые имеют свои особенности и режимы работы. Во время работы каждая камера делает снимок, который автоматически передается в Центр обработки данных, если качество низкое — обрабатывается вручную.

Многие автолюбители заблуждаются думая, что на большой скорости камера не может снять четкое фото с легко различимым госномером. В ГИБДД объяснили, что для большинства камер действительно есть "предельная скорость" по ГОСТу и характеристике каждого устройства.

Но нюанс заключается в том, что для современных камер этот предел достигает до 350км/ч. Вряд ли на наших дорогах часто встречаются машины, способные разогнаться до такой скорости. Поэтому, не будучи за рулем гоночного болида, трудно обмануть камеры видеофиксации.