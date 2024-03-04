Водители, будьте осторожны: 5 тайных нарушений, которые могут оставить вас без водительских прав

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ГИБДД назвала шесть предметов в машине, за которые водителю грозят большие штрафы

2:52
Авто

Многие водители осведомлены о том, что перевозка опасных материалов или грузов может привести к неблагоприятным последствиям в сфере безопасности дорожного движения. Представитель ГИБДД, давая интервью порталу njcar. ru, перечислил предметы в автомобиле, за нарушение правил перевозки которых водителю грозят серьезные штрафы.

ГИБДД назвала шесть предметов в машине, за которые водителю грозят большие штрафы
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

В ПДД содержатся указания относительно правильной перевозки "длинномеров" и грузов больших размеров. Согласно ПДД, под негабаритными предметами подразумеваются не только объекты, выступающие за габариты транспортного средства, но и тяжелые грузы.

Штрафы за нарушения в перевозке негабаритных грузов легковыми автомобилями определены статьей 12.21 КоАП РФ и зависят от степени превышения нормативов. Водителям могут наложить штраф за перегрузку, неправильное распределение груза (как, например, выступающие из багажника "длинномеры", которые мешают обзору, затрудняют управление и создают опасность для других участников движения), а также за отсутствие предупредительного знака "Крупногабаритный груз".

Размер штрафа колеблется от 1500 до 2000 рублей, а также предусмотрено лишение прав на 2-4 месяца.

Водителей могут подстерегать неприятности, если в багажнике их автомобиля обнаружат часть туши животного. Это касается не только туш отстрелянных на охоте кабанов или лосей, но и случаев с, скажем прямо, свиньями. В этой деликатной ситуации могут помочь только соответствующие документы. В случае их отсутствия водителя могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности по статье 8.37 КоАП РФ. Например, в случае с кабаном штраф может составить от 90 до 150 тысяч рублей.

За перевозку ценных осетровых пород рыб, внесенных в Красную книгу, без соответствующих документов также могут наказать строго. При обнаружении в багажнике рыболовных сетей или других подозрительных предметов автомобилисту грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Перевозка дров в багажнике также запрещена. Если у водителя нет специального разрешения на рубку, это может вызвать вопросы у инспектора. Даже за одну срубленную елку его могут оштрафовать на 4 тысячи рублей.

Перевозка металлолома в багажнике допускается, но не без ограничений. Мотки проволоки, водопроводные люки и прочие металлические изделия — вот где могут возникнуть серьезные проблемы.

Федеральный закон № 171 устанавливает правила перевозки алкоголя — не более 10 литров немаркированного алкоголя на одного человека. По статье 14.17.2 КоАП РФ, за превышение этого лимита придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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