Автоэксперт Родионов рассказал, какие техжидкости нужно поменять в авто весной

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился сведениями о том, что в связи с низкими температурами этой зимы многие владельцы автомобилей столкнутся с необходимостью замены определенных запчастей и технических жидкостей. Эти сведения были опубликованы в материале на портале «Газета.ru».

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Согласно Родионову, с приходом марта следует уделить особое внимание проверке антифриза, тормозной жидкости и моторного масла. При необходимости эти компоненты должны быть заменены. Он также настоятельно рекомендует обновить фильтры.

Кроме того, Родионов советует приобрести новые щетки стеклоочистителей и проверить работоспособность системы кондиционирования воздуха. Особое внимание следует уделить заправке системы фреоном, поскольку работа без необходимого количества фреона может привести к выходу из строя компрессора и других элементов системы.

В контексте ухода за автомобилем ранее также были представлены рекомендации от других специалистов. Так, автоэксперт Сергей Пономарев поделился простыми методами увеличения срока службы двигателя. Механик Максим Рязанов высказался о наиболее надежных и проблемных моделях автомобилей Kia, что представляет ценную информацию для их владельцев.