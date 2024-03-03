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Эксперты рассказали: какой пробег идеален для подержанного автомобиля

Перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше покупать подержанный автомобиль

1:52
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это задача, которая не лишена определенных рисков. Состояние автомобиля в значительной мере зависит от его пробега, поэтому важно понимать, какой пробег является оптимальным для различных марок автомобилей.

Перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше покупать подержанный автомобиль
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно мнению экспертов, оптимальный пробег для подержанных автомобилей различен в зависимости от происхождения бренда:

  • Американские автомобили: 150 000-170 000 км;
  • Китайские автомобили: 80 000-120 000 км;
  • Европейские и корейские автомобили: 200 000-230 000 км;
  • Японские автомобили: до 250 000 км.

Другим важным аспектом является возраст автомобиля. Наилучший выбор — это автомобиль, выпущенный не более трех лет назад. Обычно такой автомобиль в хорошем состоянии имеет пробег около 50-60 тысяч километров. В некоторых регионах, за пределами Уральского региона, пробег может достигать 70 000-100 000 километров за три года эксплуатации.

При покупке подержанного автомобиля из крупных городов стоит учитывать, что такие машины часто сталкиваются с пробками. Несмотря на то, что пробег может быть небольшим, износ двигателя может быть более значительным по сравнению с автомобилями, которые эксплуатировались на загородных трассах с аналогичным пробегом.

В типичных городских условиях автомобиль может достичь отметки в 150 000 километров примерно за семь лет.

Для автомобилей старше 10-12 лет более важным является не пробег, а текущее техническое состояние. Определить его можно путем проведения комплексной диагностики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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