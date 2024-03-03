Какие пленки на фарах разрешены, а какие могут привести к эвакуации вашего авто

В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители стремятся придать своим автомобилям стильный и эстетически привлекательный вид. Один из популярных методов достижения этой цели — применение пленок на фары. Однако, стоит отметить, что применение таких пленок может значительно ухудшить проходимость света, что, естественно, является недопустимым согласно правилам.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Даже использование прозрачных пленок может повлечь за собой нарушение и штрафные санкции.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", все стандарты и требования к автомобилям четко определены в данном документе.

Приложение №8 к этому регламенту ясно указывает, что использование несертифицированных оптических элементов на автомобиле, таких как окрашенные или бесцветные пленки на фарах, является нарушением. Такие действия могут повлечь за собой административную ответственность.

Если сотрудник ГИБДД замечает такие изменения, ему придется составить административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП за управление автомобилем с неисправностями, делающими его непригодным к использованию. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, и владелец автомобиля должен будет удалить пленку. Если водитель откажется убрать неисправность на месте, его машину могут отправить на эвакуацию в место хранения или в сервисный центр для удаления пленки.

Поэтому владельцам автомобилей следует быть внимательными при использовании пленок на фарах, особенно если они не сертифицированы.