Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая песня Аллы Пугачёвой взбудоражила российских звёзд
Нисуаз: популярный французский салат адаптировали для веганов
Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз
Ольга Бузова поделилась фото в купальнике с леопардовым принтом
Подборка цветов для посадки в солнечных местах
Стоимость съемного жилья медленно растет
Как жить с лисицами дома
Блогер Дина Саева отказалась от главной роли в сериале "Постучись в мою дверь"
Александр Сладков рассказал о массовом пленении солдат ВСУ, в числе которых были женщины
Какие пленки на фарах разрешены, а какие могут привести к эвакуации вашего авто

В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна

1:41
Авто

Многие автолюбители стремятся придать своим автомобилям стильный и эстетически привлекательный вид. Один из популярных методов достижения этой цели — применение пленок на фары. Однако, стоит отметить, что применение таких пленок может значительно ухудшить проходимость света, что, естественно, является недопустимым согласно правилам.

В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Даже использование прозрачных пленок может повлечь за собой нарушение и штрафные санкции.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", все стандарты и требования к автомобилям четко определены в данном документе.

Приложение №8 к этому регламенту ясно указывает, что использование несертифицированных оптических элементов на автомобиле, таких как окрашенные или бесцветные пленки на фарах, является нарушением. Такие действия могут повлечь за собой административную ответственность.

Если сотрудник ГИБДД замечает такие изменения, ему придется составить административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП за управление автомобилем с неисправностями, делающими его непригодным к использованию. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, и владелец автомобиля должен будет удалить пленку. Если водитель откажется убрать неисправность на месте, его машину могут отправить на эвакуацию в место хранения или в сервисный центр для удаления пленки.

Поэтому владельцам автомобилей следует быть внимательными при использовании пленок на фарах, особенно если они не сертифицированы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Последние материалы
Новая песня Аллы Пугачёвой взбудоражила российских звёзд
Нисуаз: популярный французский салат адаптировали для веганов
Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз
Ольга Бузова поделилась фото в купальнике с леопардовым принтом
В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна
Подборка цветов для посадки в солнечных местах
Стоимость съемного жилья медленно растет
Как жить с лисицами дома
Блогер Дина Саева отказалась от главной роли в сериале "Постучись в мою дверь"
Александр Сладков рассказал о массовом пленении солдат ВСУ, в числе которых были женщины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников