Забудьте о дорогих ремонтах: удивительный способ скрыть царапины на машине

Эксперты рассказали, как быстро убрать царапину на поверхности автомобиля

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Несмотря на осторожность водителя, рано или поздно на кузове его автомобиля появятся царапины. Такие повреждения могут возникнуть случайно при контакте с острым предметом.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Инициатором такой ситуации может быть как владелец машины, так и другой водитель или даже прохожий. Многие водители считают, что восстановить прежний вид царапанному лакокрасочному покрытию невозможно.

Однако нет необходимости относиться к этой проблеме с излишним пессимизмом. Есть решение, и оно простое.

Вам на помощь придет обычное косметическое средство, которое есть у большинства женщин. Мужчина, желающий избавиться от царапин на автомобиле, также сможет легко его приобрести.

Речь идет о ногтевом лаке. Просто нанесите его на поврежденное место. Это поможет скрыть повреждение, и царапины будут менее заметны.

Имея в виду эту полезную особенность лака, многие опытные водители всегда держат его в бардачке своего автомобиля. Тем не менее, важно помнить, что лак может помочь только в случае незначительных повреждений: слишком глубокие царапины вряд ли можно скрыть.