Купить новый или отремонтировать старый?: специалист дает шокирующий ответ

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Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский

1:10
Авто

Если водитель владеет зарубежным транспортным средством около пяти-десяти лет и не испытывает значительных неудобств, то более разумным решением будет отложить приобретение нового автомобиля. Это мнение высказывает специалист по автомобильному подбору, Дмитрий Кузев, цитируемый изданием "Толк".

Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский
Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Замена иностранного автомобиля на китайский оправдана только в двух случаях: если это финансово доступно или если текущий подержанный автомобиль становится постоянным источником проблем, принося больше неудобств, чем пользы.

Сегодня продажа подержанного автомобиля намного проще, чем его приобретение, в силу старения вторичного рынка.

Эксперт также отмечает, что для российских потребителей возможность покупки автомобилей стоимостью свыше 2 000 000 рублей в настоящее время ограничена. Поэтому за такие суммы невозможно приобрести качественный новый автомобиль.

Следовательно, 80% предложений на рынке представляют собой "откровенный хлам", и вложение средств в надежное рабочее транспортное средство является более разумным решением. Финансовые ресурсы лучше направить на ремонт существующего автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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