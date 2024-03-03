Купить новый или отремонтировать старый?: специалист дает шокирующий ответ

Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Если водитель владеет зарубежным транспортным средством около пяти-десяти лет и не испытывает значительных неудобств, то более разумным решением будет отложить приобретение нового автомобиля. Это мнение высказывает специалист по автомобильному подбору, Дмитрий Кузев, цитируемый изданием "Толк".

Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Замена иностранного автомобиля на китайский оправдана только в двух случаях: если это финансово доступно или если текущий подержанный автомобиль становится постоянным источником проблем, принося больше неудобств, чем пользы.

Сегодня продажа подержанного автомобиля намного проще, чем его приобретение, в силу старения вторичного рынка.

Эксперт также отмечает, что для российских потребителей возможность покупки автомобилей стоимостью свыше 2 000 000 рублей в настоящее время ограничена. Поэтому за такие суммы невозможно приобрести качественный новый автомобиль.

Следовательно, 80% предложений на рынке представляют собой "откровенный хлам", и вложение средств в надежное рабочее транспортное средство является более разумным решением. Финансовые ресурсы лучше направить на ремонт существующего автомобиля.