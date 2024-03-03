Секретные хитрости опытных водителей: почему они выворачивают руль перед выходом из машины

У опытных водителей часто есть некоторые привычки, которые могут показаться странными, но на самом деле они имеют свою логику и смысл.
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Например, выворачивание руля перед выходом из автомобиля.
Это действие изменяет положение рулевого колеса вместе с самим рулем. Зачем это делают опытные водители?
Комфорт: В жаркие дни руль припаркованной машины может сильно нагреться, но только часть, находящаяся в тени, остаётся прохладной. Когда руль вывернут, горячая часть, которую обычно касается водитель во время поездки, остаётся прохладной.
Безопасность: Если руль вывернут перед тем, как покинуть машину на парковке, это придаст машине наиболее безопасное положение. Колёса будут обращены в сторону, так что если другой автомобиль заденет вашу машину, повреждения вероятнее всего будут ограничены только покрышками, обеспечивая максимальную защиту кузову в случае небольшого дорожно-транспортного происшествия.
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