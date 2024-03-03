Уникальная технология от ПНИПУ: как новая система помогает избежать ДТП

Ученые из Пермского политехнического университета (ПНИПУ) создали новую систему, способную распознавать дорожные знаки в реальном времени, что значительно снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает пресс-служба университета.
Согласно данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), нарушение правил дорожного движения водителями составляет до 90% причин аварий.
Новая система способна отслеживать дорожные знаки, используя цифровую камеру и данные навигационной системы. Это особенно полезно для водителей-новичков, которым это помогает уменьшить нагрузку в условиях интенсивного движения.
В отличие от зарубежных аналогов, предназначенных для автомобилей бизнес-класса, данная система предоставляется в виде гаджета, доступного для отечественных автомобилей. Разработанный алгоритм, основанный на современных методах компьютерного зрения и машинного обучения, написан на языке Python и имеет размер всего 0,1 Мбайт. Он базируется на библиотеках OpenCV, Yolo и PyTorch.
Разработчики отмечают, что система способна функционировать независимо от интернета и GPS, что обеспечивает ее стабильную работу в различных условиях.
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