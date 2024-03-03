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Забудьте о дорогих "антидождях": почему кондиционер для волос - ваш новый лучший друг за рулем

Чем заменить антидождь для автомобиля: самый дешевый и эффективный вариант

1:03
Авто

Многие водители применяют средство, известное как "антидождь". Это прозрачная жидкость, которую наносят на лобовое стекло автомобиля. В результате на поверхности стекла образуется слой, отталкивающий воду.

Чем заменить антидождь для автомобиля: самый дешевый и эффективный вариант
Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот процесс обеспечивает быстрое стекание дождевых капель, обеспечивая водителю хорошую видимость дороги даже в сильный дождь, когда обычные стеклоочистители не справляются.

Однако стоимость такого средства может быть довольно высокой, что является его главным недостатком. Поэтому некоторые автомобилисты ищут более доступные альтернативы, сохраняющие эффективность.

Один из таких вариантов - использование кондиционера для волос. В его состав входит смесь липидов, включая ланолин, который также создает гидрофобный слой на стекле автомобиля. Это обеспечивает аналогичный эффект "антидождя", но при этом экономит деньги.

Кроме того, кондиционер для волос можно использовать как полировочное средство для автомобиля, придавая поверхности блеск и чистоту.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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