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Уже названы автомобили, которые поступят в продажу в России весной

1:13
Авто

Последние известия с мирового авторынка вещают о предстоящих интересных изменениях. Китайские автомобильные бренды, заменяющие европейские, активно расширяют свое присутствие на российском рынке. Это означает, что в ближайшем будущем мы можем ожидать появления новых марок и моделей, которые могут заинтересовать наших потребителей, сообщает издание "NVSPOST.ru".

Уже названы автомобили, которые поступят в продажу в России весной
Фото: www.lada.ru

Особое внимание привлекают новинки отечественного производства. В скором времени покупателям станет доступна обновленная версия УАЗ "Патриот". Хотя внедорожник нельзя полностью назвать новинкой, его автомобильный облик был значительно усовершенствован.

Подобный подход к модернизации также заметен у производителей Aurus Senat и Lada Largus.

После длительного перерыва в производстве, модели Лада Largus снова начнут собираться с мая текущего года. Обновленная версия автомобиля будет доступна в кузовах фургона и универсала на 5 и 7 посадочных мест.

Под капотом этой модели будет установлен 1,6-литровый двигатель. Также планируется выпуск электрической версии с запасом хода около 400 километров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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