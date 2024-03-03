Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов

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У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги. Поэтому многие считают, что восстановить светотехнику в исходное состояние возможно только с помощью профессионалов.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Однако эту процедуру можно провести самостоятельно. Для этого достаточно использовать простое гигиеническое средство - обычную зубную пасту. Она эффективно удаляет желтоватый налет, который обычно появляется на фарах.

Процесс прост: нанесите немного пасты на кусок ткани и аккуратно протрите помутневшую фару. Затем промойте остатки пасты водой. Повторите процедуру 2-3 раза для лучшего результата.

Завершите очистку, используя сухую тряпку для полировки поверхности фары. В результате вы получите блестящую светотехнику без мутности.

Преимущество использования зубной пасты заключается также в том, что она не повреждает поверхность фары, в отличие от других средств, которые могут использоваться для полировки прозрачной крышки фонаря на автомобиле.