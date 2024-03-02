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Без кондиционера и пробок: 5 умных способов сохранить свежесть в салоне вашего автомобиля

Как быстро охладить салон авто без включения кондиционера

1:17
Авто

В этом году весна выдалась необычно прохладной, однако это не означает, что лето будет таким же.

Как быстро охладить салон авто без включения кондиционера
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В последние годы июнь, июль и август часто радовали нас жарой. Такие погодные условия становились вызовом для многих, включая водителей. В период жары салон автомобиля нагревается быстро, что делает пребывание в нём не самым комфортным. Однако есть способы облегчить жизнь как себе, так и пассажирам, минимизируя нагрев салона.

В большинстве случаев для этого используется кондиционер, но его постоянная работа может значительно увеличить расход топлива.

Кроме того, резкие изменения температуры могут негативно сказаться на самочувствии.

Предпочтительнее избежать постоянного использования кондиционера, выбрав более естественный способ поддержания комфортных условий в салоне.

Что может сделать водитель? В первую очередь, можно открыть одно из передних окон. Затем следует провести несколько циклов открытия и закрытия двери на противоположной стороне от открытого окна.

Эти простые действия помогут быстро охладить салон, обменяв горячий воздух на прохладный. Таким образом, владельцу автомобиля не придется постоянно включать кондиционер, тратить топливо и рисковать переохлаждением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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