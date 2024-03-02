Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хлеб на палочке: популярное блюдо горцев
Как пересадить орхидею
Космическая метроидвания Somber Echoes в греко-римском стиле выйдет осенью в 2024 году
Live Science: археологи обнаружили артефакты для поклонения Посейдону в древнегреческом городе Эликис
Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям
Как ухаживать за некрашеными волосами и в чем сложности
Россиянам рассказали о том, кто такие "эрмитажные кошки"
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Клим Шипенко: идёт работа над сценарием "Холопа 3"
Шокирующая правда: как простой лак для ногтей может спасти вашу жизнь на дороге

Как остановить трещину на лобовом стекле авто: временное решение проблемы

0:56
Авто

Появление трещины на лобовом стекле автомобиля — это серьезная проблема, которую водитель не должен пренебрегать. Подобные повреждения стекла представляют опасность, так как они ухудшают видимость и увеличивают вероятность попадания в аварию.

Как остановить трещину на лобовом стекле авто: временное решение проблемы
Фото: Wikipedia by Tysto

Если трещина продолжает расширяться, желательно немедленно заменить лобовое стекло. Однако у некоторых владельцев может не быть возможности сделать это сразу, поэтому иногда приходится отложить ремонт на потом.

Тем не менее, есть временное решение этой проблемы. Трещину можно остановить, используя лак для ногтей. Лучше всего подойдет прозрачный лак. Наносится он аккуратно на трещину с обеих сторон лобового стекла. Хотя этот метод не решает проблему окончательно, так как трещина может снова начать расширяться со временем, но лак помогает временно предотвратить ее дальнейшее увеличение.

Это дает возможность водителю спокойно доехать до нужного места.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней

Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.

Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Этот многолетник украсит неприметные уголки сада: интересная форма листьев и яркие цветы впечатляют
Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести
Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести
Последние материалы
Live Science: археологи обнаружили артефакты для поклонения Посейдону в древнегреческом городе Эликис
Где оставить машину, чтобы ее точно не угнали: советы водителям
Как ухаживать за некрашеными волосами и в чем сложности
Россиянам рассказали о том, кто такие "эрмитажные кошки"
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Клим Шипенко: идёт работа над сценарием "Холопа 3"
Отрицательная калорийность продуктов: миф или лайфхак для худеющих
Новый патч для Genshin Impact выйдет в марте
Исследование подтвердило, что кошек больше всего любят в России
В Работино 42-я дивизия уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников