Шокирующая правда: как простой лак для ногтей может спасти вашу жизнь на дороге

Как остановить трещину на лобовом стекле авто: временное решение проблемы

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Появление трещины на лобовом стекле автомобиля — это серьезная проблема, которую водитель не должен пренебрегать. Подобные повреждения стекла представляют опасность, так как они ухудшают видимость и увеличивают вероятность попадания в аварию.

Фото: Wikipedia by Tysto

Если трещина продолжает расширяться, желательно немедленно заменить лобовое стекло. Однако у некоторых владельцев может не быть возможности сделать это сразу, поэтому иногда приходится отложить ремонт на потом.

Тем не менее, есть временное решение этой проблемы. Трещину можно остановить, используя лак для ногтей. Лучше всего подойдет прозрачный лак. Наносится он аккуратно на трещину с обеих сторон лобового стекла. Хотя этот метод не решает проблему окончательно, так как трещина может снова начать расширяться со временем, но лак помогает временно предотвратить ее дальнейшее увеличение.

Это дает возможность водителю спокойно доехать до нужного места.