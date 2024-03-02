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Что скрывают автосервисы при ремонте двигателя вашего автомобиля?

Мошеннические схемы в автосервисе: как избежать обмана при ремонте двигателя

0:59
Авто

Ремонт автомобильного двигателя считается сложной и трудоемкой процедурой, что часто становится поводом для мошенничества в автосервисах. Эксперты портала "АвтоВзгляд" раскрыли несколько популярных схем обмана. Одна из них — разборка и сборка мотора из старых деталей, что позволяет мастерским экономить на новых комплектующих.

Мошеннические схемы в автосервисе: как избежать обмана при ремонте двигателя
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Другая схема включает в себя предъявление дополнительных неисправностей после ремонта и предложение их устранить за дополнительную плату. Некоторые сервисы предлагают использовать старые запчасти от других двигателей или китайские комплектующие, выдавая их за оригинальные.

Кроме того, автовладельцам часто навязывают дополнительные услуги и включают оплату за неиспользованные детали в итоговую стоимость ремонта. Для избежания обмана рекомендуется требовать предъявления старых деталей после ремонта и внимательно изучать все условия и стоимость услуг перед согласием на ремонт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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