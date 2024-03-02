Что скрывают автосервисы при ремонте двигателя вашего автомобиля?

Мошеннические схемы в автосервисе: как избежать обмана при ремонте двигателя

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Ремонт автомобильного двигателя считается сложной и трудоемкой процедурой, что часто становится поводом для мошенничества в автосервисах. Эксперты портала "АвтоВзгляд" раскрыли несколько популярных схем обмана. Одна из них — разборка и сборка мотора из старых деталей, что позволяет мастерским экономить на новых комплектующих.

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Другая схема включает в себя предъявление дополнительных неисправностей после ремонта и предложение их устранить за дополнительную плату. Некоторые сервисы предлагают использовать старые запчасти от других двигателей или китайские комплектующие, выдавая их за оригинальные.

Кроме того, автовладельцам часто навязывают дополнительные услуги и включают оплату за неиспользованные детали в итоговую стоимость ремонта. Для избежания обмана рекомендуется требовать предъявления старых деталей после ремонта и внимательно изучать все условия и стоимость услуг перед согласием на ремонт.