Что скрывают автосервисы при ремонте двигателя вашего автомобиля?

Ремонт автомобильного двигателя считается сложной и трудоемкой процедурой, что часто становится поводом для мошенничества в автосервисах. Эксперты портала "АвтоВзгляд" раскрыли несколько популярных схем обмана. Одна из них — разборка и сборка мотора из старых деталей, что позволяет мастерским экономить на новых комплектующих.
Другая схема включает в себя предъявление дополнительных неисправностей после ремонта и предложение их устранить за дополнительную плату. Некоторые сервисы предлагают использовать старые запчасти от других двигателей или китайские комплектующие, выдавая их за оригинальные.
Кроме того, автовладельцам часто навязывают дополнительные услуги и включают оплату за неиспользованные детали в итоговую стоимость ремонта. Для избежания обмана рекомендуется требовать предъявления старых деталей после ремонта и внимательно изучать все условия и стоимость услуг перед согласием на ремонт.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.